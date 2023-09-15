Melikgazi Kayseri Basketbol, lige galibiyetle başladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbolu mağlup etti. Sarı kırmızılılar, rakibini 10 sayı farkla 94-84 mağlup ederek sezona iyi başladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbolu mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol lige galibiyetle başladı. Evinde Bursa Uludağ Basketbolu konuk eden sarı kırmızılılar, rakibini 10 sayı farkla 94-84 mağlup ederek sezona iyi başladı. Sezona galibiyetle başlayan Melikgazi Kayseri Basketbol maçın ardından sonucu taraftarıyla kutladı. Melikgazi Kayseri ligin ilk haftasını lider olarak tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olacak. - KAYSERİ