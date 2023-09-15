Melikgazi Kayseri Basketbol, lige galibiyetle başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbolu mağlup etti. Sarı kırmızılılar, rakibini 10 sayı farkla 94-84 mağlup ederek sezona iyi başladı.