Üye Girişi
Haberler
Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

 İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi

Esad'ın çekildiği üssü ele geçirip küle çevirdiler

 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
Esad da artık mülteci oldu

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol Ligdeki Altıncı Mağlubiyetini Aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol Ligdeki Altıncı Mağlubiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin'e 79-73 mağlup oldu. Bu sezon 11 maçta 6 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde eden takım, 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'e 79-73 kaybetti. İki maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Bu sezon değişken bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, 11. hafta sonunda oynadığı maçta 9 maçta 6 mağlubiyet alırken 3 galibiyet aldı. 12 puanla 8 sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon Botaş A.Ş, OGM Ormanspor ve Bodrum Basketbolu yenerken, Danilos Pizza, Galatasaray, İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe, Emlak Konut ve ÇBK Mersin'e ise kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
img

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
img

Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu ne? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 8 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim? Suriye'de son durum nedir? 9 Aralık Suriye'deki son gelişmeler! Antalya hava durumu 9 Aralık | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? 9 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI İZLE 9 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? KYK BURS ÜCRETLERİ 2025 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete bugün (9 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ŞANS TOPU SONUÇLARI! 8 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 15 tatil ne zaman 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.