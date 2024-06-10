Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı
Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kübra Erat'ı transfer etti. 1,70 metre boyunda ve 29 yaşındaki Erat ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşma sağlandı. Erat, oyun kurucu pozisyonunda görev yapmaktadır.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İlkem Yapı Tarsusspor forması giyen 1,70 metre boyunda ve 29 yaşındaki Erat ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kübra Erat, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.