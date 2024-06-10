ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İlkem Yapı Tarsusspor forması giyen 1,70 metre boyunda ve 29 yaşındaki Erat ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Kübra Erat, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.