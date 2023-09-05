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Melikgazi Kayseri Basketbol İzmit Belediyespor'u mağlup etti

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Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor arasında oynanan müsabakayı İzmit Belediyespor 67-65'lik skorla kazandı.

Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşı karşıya geldiği müsabakayı İzmit Belediyespor 67-65'lık sonuçla kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç (8), Aaaryn Ellenberg (14), Fatmanur Karakaş (2), Merve Arı (7), Ayşegül Günay Aladağ (9), Petronyte (11), Goncagül Kavak (2) Damla Gezgin (5), Nazlı Bircan Gökdemir (7)

İzmit Belediyespor: Hilssman (14), İvanova, Calhoun (2) Ayşe (9), Hande (6), Özge (6), Başak (10), Ezgi, Nared (12), Dilara (3), Ferda (5)

Periyotlar:

1.Periyot: 21-21 (Berabere)

Devre: 34 - 36 (İzmit Belediyespor lehine)

3.Periyot: 47 - 51 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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