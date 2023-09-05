Melikgazi Kayseri Basketbol İzmit Belediyespor'u mağlup etti
Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor arasında oynanan müsabakayı İzmit Belediyespor 67-65'lik skorla kazandı.
Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşı karşıya geldiği müsabakayı İzmit Belediyespor 67-65'lık sonuçla kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç (8), Aaaryn Ellenberg (14), Fatmanur Karakaş (2), Merve Arı (7), Ayşegül Günay Aladağ (9), Petronyte (11), Goncagül Kavak (2) Damla Gezgin (5), Nazlı Bircan Gökdemir (7)
İzmit Belediyespor: Hilssman (14), İvanova, Calhoun (2) Ayşe (9), Hande (6), Özge (6), Başak (10), Ezgi, Nared (12), Dilara (3), Ferda (5)
Periyotlar:
1.Periyot: 21-21 (Berabere)
Devre: 34 - 36 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 47 - 51 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ