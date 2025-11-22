Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın Maçını Taraftarlar Ücretsiz İzleyecek

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'ı konuk ediyor. Maç, taraftarlara ücretsiz olarak sunulacak.

Halkbank Kadınlar BasketbolSüperLigi'ne verilen 1 haftalık milli maç arası sona erdi. Ligde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın bir haftalık aradan sonra parkeye çıkacak. Sarı-kırmızılı Kayseri ekibi, ligin 7. hafta karşılaşmasında yarın kendi evinde Nesibe Aydın ekibini konuk edecek.KadirHas Spor Salonu'nda oynanacak olan önemli mücadele saat 16.00'da başlayacak.Maç öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 8 puan ile 8. sırada yer alırken, misafir ekipNesibe Aydın ise topladığı 9 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı ise spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
