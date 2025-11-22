Melikgazi Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın Maçını Taraftarlar Ücretsiz İzleyecek

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın arasında oynanacak olan Kadınlar BasketbolSüperLigi 7. hafta maçını taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Halkbank Kadınlar BasketbolSüperLigi'ne verilen 1 haftalık milli maç arası sona erdi. Ligde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın bir haftalık aradan sonra parkeye çıkacak. Sarı-kırmızılı Kayseri ekibi, ligin 7. hafta karşılaşmasında yarın kendi evinde Nesibe Aydın ekibini konuk edecek.KadirHas Spor Salonu'nda oynanacak olan önemli mücadele saat 16.00'da başlayacak.Maç öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 8 puan ile 8. sırada yer alırken, misafir ekipNesibe Aydın ise topladığı 9 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı ise spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ