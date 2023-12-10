ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 yenerek altıncı galibiyetini aldı. Maçta 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol evinde kazandığı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında, tam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında sarı kırmızılı takımda Claudia Cuic 22 sayı, Gintare Petronyte 15 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 14 sayı, Aaryn Ellenberg 14 sayı, Merve Arı 12 sayı, Joyner Holmes 11 sayı ve Damla Gezin 10 sayı ile oynadı.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 22 sayı üreten Romanyalı oyuncusu Claudia Cuic oldu. - KAYSERİ