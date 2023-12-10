Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, evinde oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 mağlup etti. Bu galibiyetle ligdeki 6. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 6. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, 6. galibiyetini aldı. Ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 25 sayı farkla 103-78 galip ayrıldı. Geride kalan 14. hafta sonunda oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut, Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederken Nesibe Aydın, Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 15. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a konuk olacak. - KAYSERİ