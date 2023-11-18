Melikgazi Kayseri Basketbol Galatasaray maçı için İstanbul'a gidiyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Takım, yarın İstanbul'da oynanacak maç için bugün İstanbul'a hareket edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 13 puan topladı. Son oynadığı 2 maçını kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol yeniden çıkış arıyor. Yarın İstanbul'da oynayacağı Galatasaray maçı için bugün saat 09.45'de havayolu ile İstanbul'a gidecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol son antrenmanını bugün karşılaşmanın oynanacağı salonda yapacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Galatasaray maçı öncesi Melikgazi Kayseri Basketbolda eksik oyuncu bulunmuyor. Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ