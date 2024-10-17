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Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Deplasmanına Hazırlanıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Deplasmanına Hazırlanıyor
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İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, 4. haftada Galatasaray ile karşılaşacak. Başantrenör Emre Özsarı yönetimindeki takım, hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 4.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmanda oynayacağı zorlu Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Emre Özsarı nezaretinde çalışmalarını galibiyet üzerine sürdüren sarı kırmızılılarda keyifler yerinde. Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, Cumartesi günü Kayseri'den ayrılacak. Geride kalan 3.hafta sonunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar 3 puanla 8. sırada yer alıyor.

20 Ekim Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Galatasaray - Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakası saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol kayseri Yaşam Spor

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