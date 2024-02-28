Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions'a 82-70 yenilerek organizasyona veda etti.

İngiltere'deki karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 geride kapatan Melikgazi Kayseri Basketbol, devreye de 38-26 geride girdi.

Üçüncü çeyreği, 67-51 geride geçen Kayseri temsilcisi, maçı da 82-70 kaybetti.

Evindeki ilk maçta da rakibine 87-79 mağlup olan Kayseri temsilcisi, turnuvaya veda etti.