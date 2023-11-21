Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women F Grubu'nda Slovakya temsilcisini konuk edecek

Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın Eurocup Women F Grubu 5. maçında Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok takımını konuk edecek.

Grubun 5. maçı öncesinde Kayseri ekibi topladığı 6 puan ile lider TTT Riga'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk maçta Slovakya'da karşılaştığı MBKRuzomberok takımını 63-87 mağlup etmişti. Yarın, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak olan bu önemli karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Son hazırlığını bugün yapacak olan sarı kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Grupta günün diğer maçında ise lider TTT Riga ile 6 puan ile üçüncü sırada yer alan Olympiacos SFP takımları karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ