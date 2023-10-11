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Melikgazi Kayseri Basketbol EuroCup Women F Grubu'nda mağlup oldu

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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ilk maçında Olimpiakos'a 69-85 mağlup oldu. Maçta Melikgazi Kayseri Basketbol'un başarılı performansı sonuç vermedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ilk maçında ağırladığı Olimpiakos'a 69-85 mağlup oldu.

Hakemler: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhelal Mumini

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cladia Cuic 17, Aaryn Ellenberg Wiley 18, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay 2, Breana Richardson 14, Gintare Petronyte 15, Damla Gezgin 3

Başantrenör: Emre Özsarı

Olimpiakos: Ziomara Morrison 9, Brooque Williams 16, Anna Spyridopoulou 3, Eleni Syrra, Angeliki Nikolopoulou 20, Ioanna Diela, Kristine Vitola 16, Eleanna Christinaki 18, Eugenia Kallatou 3, Amanda Kantzy

Başantrenör: Athanasios Niklas

1. Periyot: 24-15 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 37-35 (Melikgazi Kayseri Lehine)

3. Periyot: 49-60 (Olympiakos lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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