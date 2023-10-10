Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ilk maçında Olimpiyakos'u konuk edecek

EuroCup Women ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın EuroCup Women F Grubu ilk maçında evinde Olimpiyakos'u konuk edecek.

EuroCup Women F Grubu ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ardından yarın evinde ve taraftarı önünde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Bir sezon aradan sonra bu sezon yeniden EuroCup'ta mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, yarın oynayacağı Olympiakos maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanlar tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Olympiakos karşılaşması saat 18.30'da başlayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek EuroCup Women'e galibiyetle başlamayı hedefliyor. - KAYSERİ