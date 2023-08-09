Eurocup Women 2023-2024 sezonu kuraları çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol takımı F grubunda yer alacak ve üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women'da F grubunda yer aldı.

Eurocup Women 2023-2024 sezonu kuraları çekildi. Kura sonucunda Melikgazi Kayseri Basketbol takımı ise F grubunda yer aldı. Sarı kırmızılı kadın basketbol takımı, F grubunda TTT RKiga ile ACS Sepsi takımı galibi ile Ruzomberol ile Ostrava galibi ile ve Olimpiyakos takımları ile üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı, başarılı bir dönem geçirmek istediklerini söyleyerek, "Hem Kadınlar Süper Ligi'nde hem de Euro Cup'ta ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ