Üye Girişi
Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions ile eşleşti

Güncelleme:
Abone Ol

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women son 16 Turu'nda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Rakibi ise İngiliz ekibi London Lions oldu.

EuroCup Women son 16 Turu'nda karşılaştığı Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi belli oldu.

Macaristan'dan çeyrek final vizesi alarak dönen Melikgazi Kayseri Basketbol'un EuroCup Women çeyrek finalinde rakibi İngiliz ekibi London Lions oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i saf dışı bırakarak çeyrek finale kalmıştı. İngiliz ekibi London Lions ise son 16 turunda İspanyol temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı saf dışı bıraktı. Melikgazi Kayseri Basketbol - London Lions eşleşmesinin ilk maçı 22 Şubat Perşembe günü Kayseri Kadir Has SporSalonu'nda oynanacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, güçlü rakibi London Lions'u saf dışı bıraktığı takdirde yarı finalde karşılaşması muhtemel iki takımda belli oldu. Kayseri ekibi yarı finale yükseldiği takdirde aynı grupta yer aldığı ve grup lideri olarak grubu tamamlayan Letonya ekibi TTT Riga ve İtalya'nın Umana Reyer Venice takımının eşleşmesinde turu geçen takım ile kupada finale yükselebilmek için mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Macaristan basketbol Kayseri Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title