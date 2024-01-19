Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions ile eşleşti

EuroCup Women son 16 Turu'nda karşılaştığı Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi belli oldu.

Macaristan'dan çeyrek final vizesi alarak dönen Melikgazi Kayseri Basketbol'un EuroCup Women çeyrek finalinde rakibi İngiliz ekibi London Lions oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i saf dışı bırakarak çeyrek finale kalmıştı. İngiliz ekibi London Lions ise son 16 turunda İspanyol temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı saf dışı bıraktı. Melikgazi Kayseri Basketbol - London Lions eşleşmesinin ilk maçı 22 Şubat Perşembe günü Kayseri Kadir Has SporSalonu'nda oynanacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, güçlü rakibi London Lions'u saf dışı bıraktığı takdirde yarı finalde karşılaşması muhtemel iki takımda belli oldu. Kayseri ekibi yarı finale yükseldiği takdirde aynı grupta yer aldığı ve grup lideri olarak grubu tamamlayan Letonya ekibi TTT Riga ve İtalya'nın Umana Reyer Venice takımının eşleşmesinde turu geçen takım ile kupada finale yükselebilmek için mücadele edecek. - KAYSERİ