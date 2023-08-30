Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Kupası'na hazır
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Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenecek Erciyes Kupası, 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Turnuvaya 3 takım katılacak ve karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 3 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol ekipleri mücadele edecek.
Basketbolhseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Murat Asil - Spor