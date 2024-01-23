Melikgazi Kayseri Basketbol Emlak Konut'u mağlup etti

Melikgazi Kayseri Basketbol evinde kazandığı Emlak Konut maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki 8. galibiyetini aldı. Emlak Konut'u 89-80 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Emlak Konut maçında sarı kırmızılı takımda Claudia Cuic 28 sayı, Dearica Marie Hamby 20, Aaryn Ellenberg 19 ve Joyner Holmes 14 sayı ile oynadı.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 28 sayı üreten Romanyalı oyuncusu Claudia Cuic oldu. - KAYSERİ