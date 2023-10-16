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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti

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Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 80-63 mağlup etti. Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-13 önde tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, soyunma odasına 43-33 üstün gitti.

Kayseri temsilcisi, üçüncü çeyreğini 65-51 önde tamamladığı mücadeleden 80-63 galip ayrıldı.

Ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderliğini devam ettirdi. OGM Ormanspor ise averajla ikinci basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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