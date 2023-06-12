Melikgazi Kayseri Basketbol, Ellenberg-Wiley ve Cuic'i kadrosuna kattı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Aaryn Ellenberg-Wiley ve Claudia Monica Cuic'i transfer etti. Ellenberg-Wiley skorer oyun kurucu, Cuic ise kısa forvet pozisyonunda oynuyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Aaryn Ellenberg-Wiley ve Claudia Monica Cuic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Bursa Uludağ Basketbol forması giyen 1,82 metre boyundaki Rumen oyuncu Claudia Monica Cuic, kısa forvet pozisyonunda oynuyor.
Macaristan'ın UNI Gyor ekibinden transfer edilen 30 yaşındaki ABD'li Ellenberg-Wiley de skorer oyun kurucu olarak yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da görev yapacak.
Ellenberg-Wiley, daha önce Hatayspor forması da giymişti.