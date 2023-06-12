Melikgazi Kayseri Basketbol, Ellenberg-Wiley ve Cuic'i kadrosuna kattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Aaryn Ellenberg-Wiley ve Claudia Monica Cuic'i transfer etti. Ellenberg-Wiley skorer oyun kurucu, Cuic ise kısa forvet pozisyonunda oynuyor.