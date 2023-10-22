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Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni yendi

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Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 95-91 yendi. Bu sonuçla Melikgazi Kayseri Basketbol 4. galibiyetini elde ederken, Çankaya Üniversitesi 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Burak Aktaş, Barış Burak Durmuş

Çankaya Üniversitesi : Walker 23, Fontaine 2, McCarty-Williams 34, Melike Tuğba Oral, Louis 21, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 25, Ellenberg 22, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 5, Petronyte 25, Damla Gezgin 3, Holmes 10, Fatmanur Karakaş, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-46

3. Periyot: 67-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 95-91 yendi.

Bu sonuçla Melikgazi Kayseri Basketbol 4. galibiyetini elde ederken, Çankaya Üniversitesi 6. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Çankaya Üniversitesi basketbol Kayseri Spor Haberler

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