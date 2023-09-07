Melikgazi Kayseri Basketbol'da Ahmet Bozbey sportif direktörlüğe getirildi

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, Ahmet Bozbey'i sportif direktör olarak göreve getirdi. Bozbey daha önce kulüpte 18 sene görev yapmıştır.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'da sportif direktörlüğe Ahmet Bozbey getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozbey ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde 18 sene görev yapmış Ahmet Bozbey, sportif direktör olarak göreve getirilmiştir. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.