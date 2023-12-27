Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Uludağ Basketbolu 99-75 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 7. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, 7. galibiyetini aldı. Ligin 15. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 24 sayı farkla 99-75 galip ayrıldı. Geride kalan 15. hafta sonunda oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 22 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Bursa Uludağ Basketbol (2), İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut, Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederken Nesibe Aydın, Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 17. haftasında evinde bugün Nesibe Aydın'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. - KAYSERİ