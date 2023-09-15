Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sahasında kazandığı Bursa Uludağ Basketbol maçında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Bursa Uludağ Basketbolu konuk eden ve müsabakayı 94-84 kazanan Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekipte Claudia Monica Cuic 29 sayı, Aaryn Ellenberg 26 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 17 sayı ve Gintare Petronyte 16 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 29 sayı ile Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic oldu. - KAYSERİ