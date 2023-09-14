Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u sahasında 94-84 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Almina Kocabaş, Sait Nedim Çelik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Monica Cuic 29, Sevgi Tonguç, Ellenberg Wiley 26, Fatmanur Karakaş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 17, Gintare Petronyte 16, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan Gökdemir
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 14, İpek Garip, Miray Balotu 3, Oumoul Sarr Coulibaly 13, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin 4, Tuğçe Turus, Madison Williams 24, Trinity Baptiste 19, Efsun Çelik
1. Periyot: 15-21
Devre: 40-38
3. Periyot: 62-61
5 faulle çıkan: 38.03 Damla Gezgin (Melikgazi Kayseri Basketbol)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u sahasında 94-84 yendi.