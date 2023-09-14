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Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Baskebol, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Şahin, Almina Kocabaş, Sait Nedim Çelik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuıc (29), Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg (26), Fatmanur Karataş (1), Merve Arı (3), Ayşegül Günay Aladağ (17), Gintare Petronyte (16), Damla Gezgin (2), Nazlı Bircan Gökdemir

Bursa Uludağ Basketbol: Evette Williams (14), İpek Garip, Miray Balotu (3), Khairy Sarr (13) Tuba Poyraz (7), Eda Şahin (4), Tuğçe Turus, Madison Avery Williams (24), Esence Baptiste (19)

1.Periyot: 15-21 (Bursa Uludağ lehine)

Devre: 40-38 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 62-61 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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