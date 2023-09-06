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Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi

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Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kazım Kılıç

Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 14, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş 4, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ 5, Petronyte 19, Goncagül Kavak 2, Damla Gezgin 17, Nazlı Bircan Gökdemir 6

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 11, Masic, İpek Garip 12, Nilay Balotu 8, Tuba Poyraz 15, Vanakanaite 2, Baptiste 27, Efsun Çelik 6

1. Periyot: 31-24

Devre: 51-46

3. Periyot: 64-61

Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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