Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi
Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kazım Kılıç
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 14, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş 4, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ 5, Petronyte 19, Goncagül Kavak 2, Damla Gezgin 17, Nazlı Bircan Gökdemir 6
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 11, Masic, İpek Garip 12, Nilay Balotu 8, Tuba Poyraz 15, Vanakanaite 2, Baptiste 27, Efsun Çelik 6
1. Periyot: 31-24
Devre: 51-46
3. Periyot: 64-61
Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85-81 yendi.
Kaynak: AA / Spor