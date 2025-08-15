Melikgazi Kayseri Basketbol, Brooque Williams'ı Yeniden Transfer Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, Brooque Williams'ı Yeniden Transfer Etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonunda Brooque Williams'ı kadrosuna kattı. Amerikalı oyuncu, 2 sezon aradan sonra tekrar Kayseri'ye dönerek sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Brooque Williams'ı yeniden renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Brooque Williams'ı transfer ettiğini açıkladı. 2025-2026 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Hem yerli hem de yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol birkaç gün içerisinde yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 2021-2022 sezonunda forma giyen Amerikalı oyuncu Brooque Williams 2025-2026 sezonunda yeniden Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 2 sezon aradan sonra yeniden Kayseri'ye dönen 1989 doğumlu başarılı oyuncu geride kalan sezon Olympiakos SFP forması giydi.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda, "Savaşa yeni bir güç katılıyor. Önümüzde güçlü bir sezon için iyi şanslar. Tekrar hoş geldin Brooque Williams" denildi. - KAYSERİ

