Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş'a Yenildi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Botaş'a 85-76 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncu performansları açıklandı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Berkin Yücer

Melikgazi Kayseri Basketbol: Meltem Avcı Yılmaz 13, Dangerfield 15, Willams 15, Collier 21, Merve Arı 9, Feray Dalkılıç 3, Filip, İdil Türk, Doğa Adıcan, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin,

BOTAŞ: Davis 17, Bejedi 12, Ayşegül Günay Aladağ 27, Tuba Poyraz 11, Serfa 5, Rana Uçar 9, Işılay Eğin 4, Selin Reachel Gül, Mina Berber, İdil Yeniçulha

1. Periyot: 25-27 (Botaş lehine)

Devre: 36- 41 (Botaş lehine)

3. Periyot: 46- 62 (Botaş lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
