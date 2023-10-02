Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş maçında kaybetti

Melikgazi Kayseri Basketbolun deplasmanda kaybettiği Beşiktaş maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Beşiktaş'a 6 sayı farkla kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Beşiktaş müsabakasında Gintare Petronyte 24 sayı ve Aaryn Ellenberg 19 ve Ayşegül Günay Aladağ ise 12 sayı oynadı. Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 24 sayı üreten Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte oldu. Petronyte'nin çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Başarılı oyuncu oynadığı 4 maçta toplam 80 sayı üretti. - KAYSERİ