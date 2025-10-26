Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a Üçüncü Mağlubiyetini Aldı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş BOA'ya 86-57 mağlup oldu. Bu sonuçla Melikgazi, üst üste üçüncü kez kaybetmiş oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş BOA'ya 86-57'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Barış Turgut, Samet Biner, Oğuzhan Güzel
Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 2, Williams 12, Doğa Adıcan 3, Merve Arı 4, Merve Aygül, İdil Türk 3, Ana Maria Filip 6, Meltem Avcı Yılmaz 8, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 15, Feray Dalkılıç 4
Beşiktaş: Amy Nnenka Okonkwo 28, Esra Güvenç, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Özge Özışık 4, Nikolina Milic 5, Gizem Sezer 3, Meltem Yıldızhan 3, İlayda Güner 7, Maria Emmanouela Fasoula 7, Mamignan Toure 13
1. Periyot: 18-28 (Beşiktaş lehine)
Devre: 33-48 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 43-71 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ