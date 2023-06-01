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Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı renklerine bağladı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı renklerine bağladı

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı gelecek sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı. Geride kalan sezonda BOTAŞ forması giyen 1,73 metre boyundaki Ayşegül Günay Aladağ oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor. Emlak Konut'tan transfer edilen 25 yaşındaki Merve Arı da skorer oyun kurucu olarak yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek vermeye çalışacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı gelecek sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda BOTAŞ forması giyen 1,73 metre boyundaki Ayşegül Günay Aladağ oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Emlak Konut'tan transfer edilen 25 yaşındaki Merve Arı da skorer oyun kurucu olarak yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek vermeye çalışacak.

Kaynak: AA / Spor

Ayşegül Günay Merve Arı basketbol Kayseri Spor Haberler

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