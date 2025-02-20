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Melikgazi Kayseri Basketbol, 7. Galibiyetini Aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, 7. Galibiyetini Aldı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, Bodrum'a karşı oynadığı maçı 93-43 gibi farklı bir skorla kazanarak 26 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Takım, sezonu Play-Off hedefiyle tamamlamak istiyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, ligde 7. galibiyetine imza attı. Sarı kırmızılılar galibiyetle birlikte 26 puana ulaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol çıkışını sürdürdü. Sahasında oynadığı Bodrum maçını 93-43 gibi farklı bir skorla kazanan sarı kırmızılılar, puan tablosunda 8. sıraya yükseldi. Ligdeki 7. galibiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, rakip potaya bin 455 sayı atarken bin 458 sayı gördü. 26 puan toplayan sarı kırmızılılar, ligde kalan 3 maçı da kazanarak Play-Off turuna yükselmek istiyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, sırasıyla Çukurova Mersin, Nesibe Aydın ve Beşiktaş ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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