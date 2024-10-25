Melikgazi Kadın Basketbol Takımı, Tarsusspor ile Karşılaşıyor

Melikgazi Kadın Basket takımı, sahasında Tarsusspor ile karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Basketbol takımı sahasında Tarsusspor ile karşılaşacak. Ligin 5. hafta maçında taraftarı önünde galibiyet kovalayacak olan Melikgazi Basket takımı hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Antrenör Emre Özsarı nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Galatasaray'a deplasmanda yenilen Melikgazi Basketbol ligde 9. sırada bulunuyor. - KAYSERİ