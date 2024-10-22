Melikgazi Kadın Basketbol Takımı 9. Sırada Kaldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basketbol takımı, 4. hafta sonrasında 9. sırada kaldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kadın Basketbol takımı, 4. hafta sonrasında 9. sırada yer aldı. Geride kalan 4 haftada 3 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 1 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 5 puanla 9. sırada bulunan Melikgazi Basketbol takımı, 27 Ekim 2024 tarihinde sahasında İlkem Yapı Tarsuspor ile karşılaşacak.

Coach Emre Özsarı, bu müsabakayı kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi. Özsarı, "Taraftarımız önünde iyi bir oyun sergileyerek kazanmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ