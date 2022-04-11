Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor

KONYA (İHA) - Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Ampute takımı çıkışını sürdürüyor.

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor ligin 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya Bedensel Engelliler Spor'u 7-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Ligin ikinci yarısına 3'de 3 yaparak başlayan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Ampute takımı 30 puana ulaştı. Sezon sonu Süper Lig kupasını Kayseri'ye getirmek istediklerini belirten Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin yaptığı açıklamada, "Biz ekip olarak uyumlu bir takımız bunu sahaya yansıtmayı iyi biliyoruz. Bugünde baştan sona üstün bir performans sergileyen takımımız net bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldık. Aldıkları galibiyeti Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na armağan ediyoruz. İnşallah sezon sonu Süper Lig kupasını şehrimize getirerek bizde karşılığını vereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ