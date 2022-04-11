Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Ampute takımı çıkışını sürdürüyor.

KONYA (İHA) - Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Ampute takımı çıkışını sürdürüyor.

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor ligin 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya Bedensel Engelliler Spor'u 7-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Ligin ikinci yarısına 3'de 3 yaparak başlayan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Ampute takımı 30 puana ulaştı. Sezon sonu Süper Lig kupasını Kayseri'ye getirmek istediklerini belirten Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin yaptığı açıklamada, "Biz ekip olarak uyumlu bir takımız bunu sahaya yansıtmayı iyi biliyoruz. Bugünde baştan sona üstün bir performans sergileyen takımımız net bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldık. Aldıkları galibiyeti Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na armağan ediyoruz. İnşallah sezon sonu Süper Lig kupasını şehrimize getirerek bizde karşılığını vereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Melikgazi Belediyesi, Bedensel Engelliler, Futbol, Konya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title