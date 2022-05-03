Melikgazi Belediyesi Ampute kaptanı Yunus Dalmaz Açıklaması

Melikgazi Belediyesi Ampute takımı kaptanı Yunus Dalmaz, çalışmanın karşılığını saha içerisinde aldıklarını söyledi.

Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Ampute takımı, galibiyet serisine bir yenisi daha ekledi. Ligin 15. haftasında deplasmanda oynadığı zorlu maçta rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyesi Ampute takımı kaptanı Yunus Dalmaz, "Bugünlere gelene kadar çok mücadele ettik. Emeğimizin karşılığını sahada almayı hep bildik. Bugün aldığımız bu önemli galibiyeti mübarek Ramazan Bayramı içerisinde iken şehrimize armağan ediyoruz" dedi.

Adım adım Süper Lig'e gittiklerini ifade eden Asbaşkan Kerim Sağır da, "Her daim sporcularımıza güvendik. Bizi yanıltmadılar. Elde ettikleri başarı bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler. Çifte bayram yaşıyoruz. İnşallah yeni sezonda Süper Lig'de mücadelemiz daha güzel olacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor