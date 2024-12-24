Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sabotaj mı?
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında

Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yarın Kocaeli'de Danilos Pizza ile karşılaşacak. İlk yarıyı 14 puanla 9. sırada tamamlayan Melikgazi, son üç maçını kaybetti ve galibiyet hedefliyor. Maç, saat 18.00'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısının ilk hafta maçında yarın Kocaeli deplasmanında Danilos Pizza takımına konuk olacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 14 puan ile 9. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısına yarın Kocaeli deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasman maçında Danilos Pizza takımına konuk olacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak hakem üçlüsü görev yapacak. Melikgazi Kayseri Basketbol ligde oynadığı son üç maçı kaybederken, yarın oynayacağı maçtan galibiyet ile ayrılarak yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Danilos Pizza takımı 83-71 kazanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Göldeki dalga bile buz tuttu
img

Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.