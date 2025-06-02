Meliha Diken Eczacıbaşı Dynavit'e Döndü

Meliha Diken Eczacıbaşı Dynavit'e Döndü
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Meliha Diken'i kadrosuna kattı. Diken, takım için büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, daha önce de formasını giyen milli smaçör Meliha Diken'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken'i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 31 yaşındaki voleybolcu ise "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan Bosna Hersek asıllı Türk oyuncu İlbank, VakıfBank ve son olarak Fenerbahçe Medicana formasını giydi.

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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