Meliha Diken: 'Bizim için çok önemli bir turnuva'

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Meliha Diken, 'VNL'nin ilk haftası kendi sahamız ve seyircimizin önünde Antalya'da oynayacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva' dedi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Meliha Diken, "VNL'nin ilk haftası kendi sahamız ve seyircimizin önünde Antalya'da oynayacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva" dedi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Meliha Diken, kamp sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirdi. Diken, "10 gündür kamp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni antrenörümüzle birlikte yeni sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde finalinde forma giyen takım arkadaşlarımızda aramıza katıldı. Milletler Ligi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. VNL'nin ilk haftası kendi seyircimizin önünde Antalya'da oynayacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva. Seyircimizin yoğun bir desteği olacaktır. Onların da desteğiyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL