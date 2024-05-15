Melih İbrahimoğlu'nun formasını giydiği KF Egnatia, Arnavutluk Kupası'nı kazandı

Arnavutluk Kupası Finali'nde Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği KF Egnatia, Kukesi'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden KF Egnatia, Arnavutluk Kupası'nda dün Kukesi ile karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadele, milli futbolcu Melih İbrahimoğlu'nun formasını giydiği Egnatia'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Egnatia, bu skorla Arnavutluk Kupası'nı müzesine götüren ekip olurken Melih İbrahimoğlu, kupayı kazanan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı.

Arnavutluk liginde önemli başarılar elde eden Egnatia, play-off yarı finalinde 19 Mayıs Pazar günü ligi 3. sırada tamamlayan Vllaznia ile karşılaşacak. Melih İbrahimoğlu ve takım arkadaşlarında hedef Arnavutluk Kupası'nın ardından lig şampiyonluğunu da elde etmek. Egnatia, pazar günü Vllaznia'yı mağlup etmesi halinde 26 Mayıs Pazar günü Partizani- Skenderbeu maçının galibi ile lig finalinde mücadele edecek.

Egnatia'da başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki milli futbolcu Melih İbrahimoğlu, geçtiğimiz dönemde Süper ekiplerinin radarına girmişti. İbrahimoğlu, bu sezon Egnatia ile 24 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asist başarısı gösterdi. - İSTANBUL