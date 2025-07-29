Melek Dakan Kosova'da Görev Alacak
FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak. Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Ayşenur Karakoç da turnuvada yardımcı hakem olarak yer alacak.
FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Aynı turnuvada, FIFA kokartlı yardımcı hakem Ayşenur Karakoç da yardımcı hakem olarak görev alacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor