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Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak

Melahat Ünügür Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, grup maçları için çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) - Melahat Ünügür Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, grup maçları için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Şener Yiğit gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan sporcular 1-5 Nisan tarihleri arasında Düzce'de yapılacak grup maçlarında başarılı olmak istiyor. Grup maçlarında 10 takımın yer alacağını kaydeden Şener Yiğit, sporcularına güvendiğini belirtti.

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olan Bentspor ve Melahat Ünügür sporcusu Aybüke Şimşek antrenmanı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Kardeşi Emine Şimşek'in de takımda yer aldığını kaydeden Aybüke Şimşek, gruplarda başarılı olacaklarına inandığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol, Nisan, Düzce, Spor, Haberler

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