Meksikalı boksörü çıldırtan fotoğraf! Görünce Messi'yi tehdit etti: Karşıma çıkma

Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Meksika-Arjantin maçının ardından Arjantinli oyuncuların soyunma odasındaki görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle Lionel Messi'yi tehdit etti. Messi'nin Meksika bayrağını ayaklarıyla ittiği görüntülere oldukça tepki veren ünlü boksör, "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Allah'a dua etsin." ifadelerini kullanarak Messi'yi tehdit etti.

2022 Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Arjantin ile Meksika kozlarını paylaştı. Turnuvaya favori olarak gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1'lik skorla kaybeden Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Meksika'ya karşı sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasında kutlama yapan Arjantinli oyuncular sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan paylaşımda Arjantinli yıldız Messi'nin Meksika bayrağını ayaklarının altına alarak yerleri silmesine Meksikalı boksör, Canelo Alvarez'den tepki geldi.

MEKSİKALI BOKSÖR MESSİ'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü boksör Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Messi'ye tepki göstererek şu sözleri söyledi: "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Allah'a dua etsin. Ben nasıl Arjantin'e hürmet duyuyorsam, o da Meksika'ya hürmet duymalı. Ülkenin tamamından bahsetmiyorum. Messi'nin yaptığı saçmalıktan bahsediyorum." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuya tepkisini gösterdi.