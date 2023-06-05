Meksika'nın Leon Kulübü CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

Meksika'nın Leon Kulübü, CONCACAF Şampiyonlar Ligi finali rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu. Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.