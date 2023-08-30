Mehmetçik, engelli vatandaşın selamına karşılık verdi

Engelli vatandaş Yasin Karbuz'un 30 Ağustos törenlerindeki selamına Mehmetçik duyarsız kalmadı ve karşılık verdi. Karbuz, askerleri çok sevdiğini ve 5. kez askere gitmek için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Mehmetçik 30 Ağustos törenlerinde engelli vatandaşın sesine kayıtsız kalmadı ve her defasında onun selamına karşılık verdi.

Yasin Karbuz 37 yaşında doğuştan engelli. Ama onun engeli yaşam sevincine asla engel olmuyor. Hayatı dolu dolu yaşayan ve Erzurum'daki hemen hemen bütün etkinliklerde bulunan, halkın sevgisini kazanan Yasin Karbuz, bu kez Hastaneler Caddesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katıldı.

Sabah erken saatlerde askeri üniformasını giyen ve sırtına bağladığı Türk Bayrağı ile tören birliklerini selamlayan Yasin Karbuz'a Kahraman Mehmetçik kayıtsız kalmadı. Onun asker ve bayrak sevdasına her defasında hep bir ağızdan asker selamı ile cevap veren Mehmetçik, bir kez daha şefkatli ve yürekli yanını gösterdi. Komutanlarda yanlarına gelen Yasin Karpuz'a selam verdi ve sohbet etti.

Yasin Karbuz askerliği ve askerleri çok sevdiğini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak için buraya geldim. Askerlerimiz benim selamıma her zaman cevap veriyor. Mutlu ve gururluyum. 4 defa askere gittim. Şimdi 5'inci kez askere gitmek için müracaat ettim. Onlardan gelecek olan cevabı bekliyorum" dedi. - ERZURUM