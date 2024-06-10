Üye Girişi
Haberler

Mehmet Topal, Petrolul'un teknik direktörlüğüne imza attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya 1. Lig ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Topal için imza töreni düzenlendi. Topal, hedefinin play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olduğunu belirtti.

Romanya 1. Lig ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Topal için imza töreni düzenlendi.

Ploie?ti şehrindeki Ilie Oana Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Topal, "Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir gurur. Köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk antrönürlük tecrübem olacak. Futbolculuğumda seviyemi en üst düzeye çıkarmaya çalıştım. Teknik direktörlükte de hedefim aynı olacak. Ben ve ekibim bu 100 yıllık camianın başarısı için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Topal, "Bizim hedefimiz play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olacak. İki üç yıl içinde bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman hedefi olmayan gemiye binmedim." şeklinde konuştu.

Gheorghe Hagi'nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında Topal, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp onları buradan üzerek göndereceğiz." dedi.

Topal, "Teknik direktör olarak Unai Emery'i örnek alıyorum ve sürekli de kendisiyle görüşüyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye Süper Ligi ile Romanya 1. Ligi arasında farklar hakkındaki soru üzerine Mehmet Topal, "Türkiye'de çok fazla baskı var gerek oyunculara gerek teknik adamlara. Tüm maçları kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır." ifadelerini kullandı.

Transfer politikası hakkında ise Topal, "Daha çok Rumen oyuncularla ve kaliteli yabancılarla bir kadro oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Topal, "Tercih ettiğim birkaç oyun sistemi var. Daha çok 4-3-3 oyun sistemiyle oynayacağız." bilgisini verdi.

İmza töreninin sonunda Topal ile kulüp yöneticileri, Petrolul forması ile Türkiye Milli Takım formasının birleştirildiği özel bir formayla poz verdi.

Topal, imza töreninin ardından takıma ilk çalışmasını taraftarın huzurunda yaptıracak.

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Topal Romanya Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title