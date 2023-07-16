Mehmet Sepil, TFF'nin geçmiş şampiyonlukları araştırmak için komisyon kurmasını destekliyor

Eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmiş şampiyonlukları araştırmak için özel bir komisyon kurmasını desteklediğini belirtti. Sepil, bu kararın adalet arayışı olduğunu ve çıkacak sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılında Türkiye 1'inci Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Sepil Futbol Spor Haberler