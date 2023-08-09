Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sunduğu imkanlarla bu sezon yine rağbet gördüğünü belirtti. Merkezin yüksek standartlarda hizmet verdiğini ve Türk futboluna büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Sekmen, takımları buraya davet etti.

- Mehmet Sekmen : "Yüksek İrtifa Merkezi cazibe merkezi oldu"

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Palandöken Dağı'nda bulunan ve 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla bu sezon yine rağbet gördü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yaklaşık 9 yıldır hizmet verdiğini ve bu süre içinde yüzlerce takımın kamp yapmasına imkan sağlandığını belirtti. Sekmen, "Burada bulunan sahalarımız yüksek standartlarda hizmet vermektedir. 22 sahadan oluşan ve Türk futboluna büyük katkılar sunan, FIFA standartlarında yaptığımız merkezimiz her anlamda ihtiyaca cevap vermektedir" dedi.

Erzurum'a kazandırdıkları önemli hizmetlerden birisi olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hem futbol hem de diğer spor dallarına çağdaş imkanlar sunduğunu aktaran Başkan Sekmen, "Takımlar burada tabiri caiz ise doğal doping alarak ayrılıyorlar. Otellerimizde bu sayede yaz aylarında da doluluk yaşıyor. Şehirde de spor adına güzel şeyler yaşanıyor. Yaz ayları ile birlikte kışında takımlar burada kampa giriyorlar. Tüm sporcularımızı Yüksek İrtifa Kamp Merkezimize davet ediyoruz. Buranın güzel havası ve imkanları onları başarıya götürecektir" şeklinde konuştu.