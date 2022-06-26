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Mehmet Şaşmaz Kilis Belediyespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Şaşmaz Kilis Belediyespor'da

Bölgesel Amatör Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Mehmet Şaşmaz, yeni sezon için Kilis Belediyespor'la anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Mehmet Şaşmaz, yeni sezon için Kilis Belediyespor'la anlaştı.

Elazığlı teknik adam Mehmet Şaşmaz, yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kilis Belediyespor'un başına getirildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Şaşmaz, yeni takımıyla resmi sözleşme imzaladı. İmza töreni sonrası açıklamalardan bulunan deneyimli hoca, "Öncelikle başkan Ahmet bey ve yönetim kuruluna şahsıma yapmış oldukları tercihten dolayı çok teşekkür ederim. Kilis Belediyespor uzun zamandır takip ettiğim bir camiadır. Beklentilerin bilincindeyim. Serhat şehir olan Kilis'i bir üst lige taşımak için çok çalışacağız ve bir bütün olarak mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kilis Spor Haberler

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