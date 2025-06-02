Mehmet Özdilek: Beşiktaş benden ayrılmak istedi, ben hiç istemedim

Mehmet Özdilek: Beşiktaş benden ayrılmak istedi, ben hiç istemedim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Beşiktaş kariyeri, futbolculuk yılları ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Özdilek, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini ve "Şifo Mehmet" lakabının hayatına etkisini anlattı.

"Şifo Mehmet" olarak hafızalara kazınan Mehmet Özdilek, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında futbol yolculuğunu ve hayatındaki kırılma anlarını tüm açıklığıyla paylaştı. Futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyerini duygusal anekdotlarla anlattı.

"BEN BU TAKIMDA OYNARIM DEDİM, 3 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'TAYDIM"

Özdilek'in futbol tutkusu geç yaşta başladı. "16 yaşına kadar futbolla çok içli değildim" diyen deneyimli hoca, Kahramanmaraş'ta profesyonel futbol hayatına adım attığını belirtti. Genç yaşta Beşiktaş hayali kurduğunu anlatan Özdilek, "Samsun-Beşiktaş maçını izlerken, 'Ben bu takımda oynarım' dedim, 3 yıl sonra Beşiktaş'taydım" sözleriyle hayalini nasıl gerçekleştirdiğini paylaştı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM, BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİM"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a duyduğu bağlılıkla dikkat çeken Mehmet Özdilek, transfer dönemlerinde gelen teklifleri de anlattı. " Fenerbahçe'nin teklifini Beşiktaş'a söz verdiğim için kabul etmedim" diyerek sadakatini vurguladı. Ancak Beşiktaş'tan ayrılmak istemediği halde kulübün kendisinden vazgeçtiğini, "Ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler" sözleriyle dile getirdi.

"ŞİFO MEHMET, MEHMET ÖZDİLEK'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kariyeri boyunca lakabıyla anılan Özdilek, "Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı" diyerek bu durumla barışık olduğunu ifade etti. "Şifo Mehmet, Mehmet Özdilek'in önüne geçmiştir" açıklamasıyla da lakabın kamuoyundaki etkisine dikkat çekti. Beşiktaş'ta en çok forma giyen oyunculardan biri olduğunu hatırlatarak, kariyerini zirvede noktaladığını ve jübile sonrası yalnız kalınca ağladığını paylaştı.

Haberler.com / Musa Kara - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da beklenmedik kriz
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.